مركز القدس: 352 معتقلاً في شباط بينهم 52 طفلاً و10 سيدات

رام الله / سما /

أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر شباط المنصرم، بلغت 352 حالة اعتقال، طالت 52 طفلاً و 10 سيدات.

وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر شباط، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 101 معتقلاً، في صورة واضحة ومستمرة لاستهداف الاحتلال للمقدسيين.

ويلي القدس، محافظة الخليل حيث شهدت اعتقال 76 مواطناً، يليها محافظة رام الله بـ 50 حالة اعتقال، يليها قلقيلية بحالات اعتقال وصلت 32، ثم محافظة بيت لحم حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في شباط 23، ثم محافظة نابلس بعدد أسرى 22، يليها جنين بواقع 20 أسيراً، ثم أريحا بعدد أسرى بلغ 6، ثم محافظة طولكرم بعدد 4 أسرى يليها محافظة طوباس حيث اعتقل الاحتلال مواطنيْن، وآخر من الأغوار الشمالية.

فيما شهد قطاع غزة اعتقال تاجراً خلال مروره على حاجز "بيت حانون". وآخر بزعم تسلله الى المناطق الحدودية مع الخط الأخضر.

ويؤكد المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.

الأطفال

وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال شباط وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حالات اعتقال، 52 طفلاً من مختلف محافظات الضفة المحتلة، وفق ما تم الاعلان عنه.

وتصدرت محافظة الخليل قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 14 طفلاً، ثم محافظة القدس بعدد 13 معتقلاً، ثم محافظة قلقيلية بواقع 11 طفل معتقل، ثم محافظتيّ رام الله وبيت لحم بعدد 6 أطفال أسرى من كل محافظة، وآخر من الأغوار الشمالية، وآخر من جنين.

النساء

وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر شباط 10 سيدات، 7 من القدس، و3 من الخليل.