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نتنياهو : خطة السلام الأمريكية هي "فرصة القرن" بالنسبة لإسرائيل

الإثنين 02 مارس 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : خطة السلام الأمريكية هي "فرصة القرن" بالنسبة لإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إن "صفقة القرن" هي فرصة القرن بالنسبة لإسرائيل، مؤكدًا أنه وبعد استكمال عملية رسم الخرائط، ستفرض إسرائيل سيادتها على الأراضي التي قضت خطة السلام الأمريكية بضمها لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة ستعترف بذلك.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، شدد نتنياهو في كلمة له بمؤتمر اللوبي الأمريكي المؤيد لإسرائيل (ايباك) الليلة الماضية، أن "هذا سيكون يومًا تاريخيًا، بحيث تتغير خارطة الدولة ويتغير مستقبلها على النحو الجيد".
 
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستُبقي الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وأنها على استعداد لخوض التفاوض معهم على أساس "صفقة القرن" دومًا.

#نتنياهو #صفقة القرن #اسرائيل

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