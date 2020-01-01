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مالية غزة تقرر تقديم موعد صرف رواتب موظفيها للخميس المقبل

الإثنين 02 مارس 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تقرر تقديم موعد صرف رواتب موظفيها للخميس المقبل


غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ صرف رواتب موظفي حكومتها (حماس)، يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن تقديم موعد الصرف جاء استجابة لمطالب نقابة الموظفين في غزة بذلك.

وعقد صباح اليوم، اجتماعًا بين ممثلين عن النقابة ووزارة المالية تم خلاله بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مطالبة النقابة بسرعة صرف الرواتب لشهر شباط/ فبراير 2020.

وستتم عملية الصرف بنفس الآلية السابقة ولجميع الفئات، عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني.

وكانت المالية تصرف بالعادة رواتب موظفيها في غزة كل منتصف الشهر أو العاشر منه.

#رواتب #غزة #موظفين

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