وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"

غزة / سما /

يتواجد منذ يومين في قطاع غزة، وفد من وزارة الصحة في رام الله، لمتابعة تطورات "فيروس كورونا".

وتفقد الوفد خلال جولات قام بها في مستشفى الشفاء ومجمعات طبية أخرى، استعدادات الوزارة بغزة تحسبًا لأي طارئ.

كما تفقد الوفد مكان الحجر الصحي الذي خصص لعزل المواطنين القادمين من الدول المتفشي فيها الفيروس.

وأكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، المتواجد مع الوفد، أن هناك 5 مواطنين متواجدين في العزل الصحي بغزة، بعد أن عادوا من دول موبوءة.

وأشار إلى أن جميع العينات التي أخذت من القادمين من تلك الدول تم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها.

ومن المقرر في وقت لاحق من اليوم، أن يتم عقد مؤتمر صحفي للوفد برفقة موظفين بالوزارة في غزة.