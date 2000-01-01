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رئيس الكونغو يعلن عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة

الإثنين 02 مارس 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الكونغو يعلن عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة


القدس المحتلة / سما /

 أعلن فيليكس تشيسكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، الليلة الماضية، عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وفتح سفارة من جديدة في تل أبيب، وتعيين سفير لها.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن ذلك جاء خلال خطاب له أمام مؤتمر منظمة إيباك (لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية).

وأوضح أنه سيعمل على تعيين سفير في الأيام المقبلة بعد 20 عامًا من عدم وجود سفير لبلاده لدى إسرائيل داعيًا الأخيرة إلى زيادة وجودها الدبلوماسي والاقتصادي في الكونغر الديمقراطية حتى يتم إقامة علاقات بين الجانبين.

وأشار إلى أنه سيقوم بزيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة أو العام المقبل.

وكانت الكونغو الديمقراطية أخلت دبلوماسييها وكذلك سفيرها منذ عام 2003 بسبب الحرب الأهلية في البلاد.

#الكونغو #اسرائيل #سفارة

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