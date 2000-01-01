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نجل عادل إمام عن تعرض والده لوعكة: "برد مش كورونا"

الإثنين 02 مارس 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل عادل إمام عن تعرض والده لوعكة: "برد مش كورونا"


القاهرة / وكالات /

تحدث نجل الفنان المصري الشهير عادل إمام، عن تعرض والده لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن رامي إمام، قوله إن والده لم ينقل إلى المستشفى، وأن الوعكة التي ألمّت به،عبارة عن "نزلة برد"، مضيفا على سبيل المزاح "مش كورونا".

ولفتت "الشروق" إلى أن توضيح رامي جاء بعد تأويل البعض تكريمه نيابة عن والده في افتتاح المهرجان الكاثوليكي للسينما، بأن "الزعيم" عادل إمام في حالة صحية سيئة.

وأضاف: "الجميع معرض للإصابة بنزلة برد، والطبيعي في هذه الحالة أن الإنسان يجلس في منزله للراحة، ويحصل على علاج حتى يتعافى، وهو ما يحدث في حالة والدي".


يشار إلى أن رامي إمام، وهو مخرج تلفزيوني، قال خلال تسلمه الجائزة نيابة عن والده: "أنا سعيد جدا أنى موجود وسط ممثلين كبار، والحقيقة الأستاذ عادل إمام عنده برد شديد جدا، مش كورونا، الحمد لله، وهو كان نفسه يكون موجود النهاردة، وبيشكركوا على الحضور وبيشكر المركز الكاثوليكي على الجائزة".

#عادل إمام #مرض #فيروس كورونا

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