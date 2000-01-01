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الشرطة تقبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله

الإثنين 02 مارس 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله


رام الله / سما /

اعلنت الشرطة الفلسطينية انها قبضت على سيدة اعتدت على مواطنتين يابانيتين في مدينة رام الله.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وبعد انتشار فيديو يظهر اعتداء سيدة على مواطنتين يابانيتين يُقمن في مدينة رام الله منذ عدة سنوات، ويعملن في مؤسسة يابانية تنفذ مشروعا لدعم الشعب الفلسطيني، قامت ادارة المباحث العامة بشرطة المحافظة على الفور باجراءات البحث والتحري لتحديد هوية المشتبه بها وتمكنت من القبض عليها .

واكد العقيد ارزيقات توقيف المشتبه بها تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقها اصولا.

وظهرت الفتاتان في فيديو مصور، وأوضحتا أنهما تعرضتا لاعتداء وتنمر وسخرية وعنصرية، وجهت لهما في الشارع من قبل سيدة فلسطينية وابنتها، قامتا بنعتهما باسم "كورونا.. كورونا"، قبل أن تقوم الأم بشد إحداهن من شعرها، وقلن إنهن "كنَّ جداً خائفات بسبب ما حدث.. وتم إيذاؤنا وهذا أمر مذل".

 

 

#الشرطة #رام الله #اعتداء #اليابان

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