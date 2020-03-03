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حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة

الإثنين 02 مارس 2020 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة : يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2020/03/03: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاربعاء 2020/03/04: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2020/03/05: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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