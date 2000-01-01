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عائلة الأسير عزمي نفاع تعرب عن قلقها على حياته

الأحد 01 مارس 2020 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الأسير عزمي نفاع تعرب عن قلقها على حياته


جنين / سما /

 أعربت عائلة الأسير عزمي سهل نفاع من جنين، مساء اليوم الأحد، عن قلقها الشديد من خطورة وضع نجلها القابع في سجن "جلبوع"، كونه بحاجة لإجراء عمليات جراحية لزرع عظام للثة العلوية وإعادة بناء الشفة العلوية.

 وقال والد الأسير عزمي والذي زاره في معتقل جلبوع، إن إدارة السجون تتملص من تقديم العلاج الوظيفي اللازم له، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في وجهه ويده على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكما بحق الأسير عزمي نفاع بالسجن لـ20 عاما، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في 24 تشرين الثاني عام 2015

#الاحتلال #سجون الاحتلال #اسير #عزمي نفاع

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