عائلة الأسير عزمي نفاع تعرب عن قلقها على حياته

جنين / سما /

أعربت عائلة الأسير عزمي سهل نفاع من جنين، مساء اليوم الأحد، عن قلقها الشديد من خطورة وضع نجلها القابع في سجن "جلبوع"، كونه بحاجة لإجراء عمليات جراحية لزرع عظام للثة العلوية وإعادة بناء الشفة العلوية.

وقال والد الأسير عزمي والذي زاره في معتقل جلبوع، إن إدارة السجون تتملص من تقديم العلاج الوظيفي اللازم له، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في وجهه ويده على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكما بحق الأسير عزمي نفاع بالسجن لـ20 عاما، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في 24 تشرين الثاني عام 2015