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"حماس" تعلق على تصريحات الرئيس عباس بشأن خيار المفاوضات مع الاحتلال

الأحد 01 مارس 2020 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلق على تصريحات الرئيس عباس بشأن خيار المفاوضات مع الاحتلال


غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن إصرار الرئيس محمود عباس على خيار المفاوضات مخالف للإجماع الوطني.

وقال قاسم: إصرار رئيس السلطة محمود عباس على خيار المفاوضات مع الاحتلال، يخالف الإجماع الوطني الداعي إلى وقف هذا المسار العبثي الذي تسبب في الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية.

وأضاف "غياب أي خطوة عملية لمواجهة صفقة القرن في حديث رئيس السلطة، يؤكد افتقاد قيادة هذه السلطة لأي إرادة لمواجهة الاحتلال، واستمرارها في مربع الرفض الكلامي للصفقة.

وفي وقت سابق، قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "إننا نمر بصعوبات كبيرة ولكننا قادرون على تخطيها".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعضاء أقاليم حركة "فتح" المنتخبين.

وهنأ الرئيس أعضاء الأقاليم على نجاحهم، وقال إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أننا ما زلنا نحافظ على الديمقراطية التي نحترمها ونقدرها ونعتبرها نبراسا لنا في عملنا، سواء في حركة "فتح" أو في منظمة التحرير الفلسطينية.

وجدد الرئيس التأكيد على الرفض بشكل قاطع إجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية دون القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وشدد الرئيس على أنه ما دامت "صفقة العصر" موجودة على الطاولة لن تكون هناك مفاوضات، وقال: "نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الرئيس أنه "لا يوجد بيننا وبين الإدارة الأميركية أية اتصالات".

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