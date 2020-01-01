  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ماذا قال عن الانتخابات الفلسطينية؟

الرئيس يفند تصريحات فريدمان: الاتصالات مع الادارة الامريكية مقطوعة ولن تكون هناك مفاوضات

الأحد 01 مارس 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يفند تصريحات فريدمان: الاتصالات مع الادارة الامريكية مقطوعة ولن تكون هناك مفاوضات


رام الله / سما /

 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "إننا نمر بصعوبات كبيرة ولكننا قادرون على تخطيها".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعضاء أقاليم حركة "فتح" المنتخبين.

وهنأ الرئيس أعضاء الأقاليم على نجاحهم، وقال إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أننا ما زلنا نحافظ على الديمقراطية التي نحترمها ونقدرها ونعتبرها نبراسا لنا في عملنا، سواء في حركة "فتح" أو في منظمة التحرير الفلسطينية.

وجدد الرئيس التأكيد على الرفض بشكل قاطع إجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية دون القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وشدد الرئيس على أنه ما دامت "صفقة العصر" موجودة على الطاولة لن تكون هناك مفاوضات، وقال: "نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الرئيس أنه "لا يوجد بيننا وبين الإدارة الأميركية أية اتصالات".

والجمعة 28 فبراير الماضي، كشف السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يوم الجمعة عن وجود قنوات اتصال خلفية مع قيادات في السلطة الفلسطينية ومع الحكومة في رام الله،  بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رفضتها الأطراف الفلسطينية حكومة وفصائل.

وقال فريدمان إن هناك "قنوات اتصال خلفية مع قياديين فلسطينيين وحتى مع الحكومة الفلسطينية".

وأضاف "لا أريد أن اعترض طريق ذلك، لكن اعتقد أن هناك اعترافا بأن بعض جوانب هذه الخطة جيدة للفلسطينيين، لنكن واضحين، مثل حل الدولتين، وهناك عاصمة في القدس الشرقية، قد لا تكون في عمق القدس بالدرجة التي يفضلها الفلسطينيون لكن هناك عاصمة في القدس الشرقية.

ودعا فريدمان -في مقابلة مع الجزيرة ضمن برنامج "من واشنطن"- الفلسطينيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرا من أن فرصهم للحصول على دولة تتضاءل مع مرور الزمن.

وقال أيضا إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تضمن نجاح الخطة، لكن ذلك يجب ألا يشكل عائقا أمام جلوس الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

وختم بالقول "أعلنا للمرة الأولى خلال إدارة ترامب دعمنا حل الدولتين، والأمور قد تذهب في الاتجاه الخطأ دائما، وليس هناك شك في ذلك. نحن لا نضمن النجاح، لكن ذلك ليس سببا لرفض الجلوس على طاولة المفاوضات".

#الرئيس عباس #الادارة الامريكية #فتح #صفقة القرن #الولايات المتحدة #الرباعية الدولية #منظمة التحرير #فريدمان

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. المخابرات المصرية طالبت حركة حماس بإرسال وفدها للقاهرة على وجه السرعة

غزة: "الأمن الداخلي" يكشف تفاصيل ومعلومات مهمّة تتعلق باساليب مخابرات الاحتلال لتجنيد العملاء

الجيش السوري يحذر ويعلن إغلاق المجال الجوي.. تركيا تشن عملية عسكرية في سورية

النخالة يهدد: نمتلك آلاف الصواريخ التي تطال كل المدن المحتلة.. ولـ"سليماني" دور كبير في تعزيز المقاومة

جنرال إسرائيلي: يجب بحث خيار إسقاط حكم حماس في غزة والسيطرة المؤقتة على القطاع

تنويه هام من ادارة معبر ايرز بخصوص المغادرة أو الدخول عبر المعبر لقطاع غزة

هنية يصل موسكو اليوم ووفد آخر من الحركة يغادر غزة الى القاهرة

الأخبار الرئيسية

النخالة

النخالة يتلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة الروسية موسكو...

هآرتس تشن هجوما لاذعا على نتنياهو وتصف خطابه الانتخابي بـ"مياه المجاري"!

هنية

غزة: وفد من حماس يغادر إلى القاهرة لبحث عدة ملفات.. اليك ابرزها

1022896536

الجيش السوري يحذر ويعلن إغلاق المجال الجوي.. تركيا تشن عملية عسكرية في سورية

j

توجيهات من وزيرة الصحة بإلغاء المؤتمرات وورشات العمل كإجراء احترازي للوقاية من "كورونا"