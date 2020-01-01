الرئيس يفند تصريحات فريدمان: الاتصالات مع الادارة الامريكية مقطوعة ولن تكون هناك مفاوضات

رام الله / سما /

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "إننا نمر بصعوبات كبيرة ولكننا قادرون على تخطيها".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعضاء أقاليم حركة "فتح" المنتخبين.

وهنأ الرئيس أعضاء الأقاليم على نجاحهم، وقال إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أننا ما زلنا نحافظ على الديمقراطية التي نحترمها ونقدرها ونعتبرها نبراسا لنا في عملنا، سواء في حركة "فتح" أو في منظمة التحرير الفلسطينية.

وجدد الرئيس التأكيد على الرفض بشكل قاطع إجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية دون القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وشدد الرئيس على أنه ما دامت "صفقة العصر" موجودة على الطاولة لن تكون هناك مفاوضات، وقال: "نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الرئيس أنه "لا يوجد بيننا وبين الإدارة الأميركية أية اتصالات".

والجمعة 28 فبراير الماضي، كشف السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يوم الجمعة عن وجود قنوات اتصال خلفية مع قيادات في السلطة الفلسطينية ومع الحكومة في رام الله، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رفضتها الأطراف الفلسطينية حكومة وفصائل.

وقال فريدمان إن هناك "قنوات اتصال خلفية مع قياديين فلسطينيين وحتى مع الحكومة الفلسطينية".

وأضاف "لا أريد أن اعترض طريق ذلك، لكن اعتقد أن هناك اعترافا بأن بعض جوانب هذه الخطة جيدة للفلسطينيين، لنكن واضحين، مثل حل الدولتين، وهناك عاصمة في القدس الشرقية، قد لا تكون في عمق القدس بالدرجة التي يفضلها الفلسطينيون لكن هناك عاصمة في القدس الشرقية.

ودعا فريدمان -في مقابلة مع الجزيرة ضمن برنامج "من واشنطن"- الفلسطينيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرا من أن فرصهم للحصول على دولة تتضاءل مع مرور الزمن.

وقال أيضا إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تضمن نجاح الخطة، لكن ذلك يجب ألا يشكل عائقا أمام جلوس الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

وختم بالقول "أعلنا للمرة الأولى خلال إدارة ترامب دعمنا حل الدولتين، والأمور قد تذهب في الاتجاه الخطأ دائما، وليس هناك شك في ذلك. نحن لا نضمن النجاح، لكن ذلك ليس سببا لرفض الجلوس على طاولة المفاوضات".