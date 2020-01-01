الاحتلال يضع 450 جندي إسرائيلي في الحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم وضع نحو 150 جنديا في الحجر الصحي، بسبب فيروس "كورونا".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء يوم الأحد، أن بعض هؤلاء الجنود الإسرائيليين الـ150، التقى بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية وآخرين كانوا في عطلة خارج البلاد.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأن نحو 150 جنديا وضعوا في الحجر الصحي، خشية تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، مشيرا إلى أن معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، والباقين بعد أن التقوا بأفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية، أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.

وأضاف الناطق العسكري، أن الحجر الصحي سيفرض أيضا على قرابة 300 جندي آخر عادوا من إيطاليا، منذ منتصف الشهر الماضي.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية قررت نشر أطقم طبية داخل مقار الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ23، التي ستجرى غدا الاثنين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت نشر أطقم طبية داخل انتخابات الكنيست، تخوفا من انتشار أو تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خاصة بعد الإعلان عن 7 حالات إسرائيلية مصابة بالفيروس.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الصحة الإسرائيلية اطلقت تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين الذين شددت عليهم الحكومة تواجدهم في منازلهم في حالة عزل انفرادي، بعد انتشار فيروس كورونا، عدم الخروج للتصويت، حتى لا تنقل العدوى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أن انتشار فيروس "كورونا" الجديد في إسرائيل، سيؤثر على مجرى الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ23، خاصة في ظل إعلان وزارة الصحة عن وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات.