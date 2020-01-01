"نتنياهو" يتعهد بضم سريع لأراضي الضفة الغربية في هذه الحالة..

القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، اليوم الأحد، بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة "في غضون أسابيع إذا أعيد انتخابه.

ويأتي ذلك، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته اليمينية قبل يوم من انتخابات "الكنيست" التي تجري غداً الإثنين.

وقال "نتنياهو" في مقابلة صحفية، إن ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية على رأس أولوياته ومن بين أربع مهمات كبرى فورية يعتزم القيام بها، مضيفاً "سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد".

وقضى "نتنياهو" 14 عاماً كرئيس للوزراء، وهو رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ دولة الاحتلال الذي يواجه اتهامات بالفساد وهو في منصبه، حيث تبدأ محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في 17 من الشهر الجاري.