نحو 6 آلاف إسرائيلي في الحجر الصحي بفعل كورونا

القدس المحتلة / سما /

ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن 5630 إسرائيليًا تم وضعهم في الحجر الصحي خشيةً من إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المتحدث في حديث لقناة 12 العبرية، إن أولئك سيصوتون في الانتخابات التي ستجري غدًا في مراكز اقتراع خاصة بهم. داعيًا الإسرائيليين للتوجه للانتخابات بدون أي خوف.

وأشار إلى أن المصابين عددهم فقط 7، وجميعهم كانوا من الخارج ولم يصابوا داخل إسرائيل، وأن حالتهم جيدة ومستقرة.

من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هناك 150 جنديًا لا زالوا في الحجر الصحي، ومعظمهم عادوا من الخارج وبعضهم التقى بالوفد الكوري الجنوبي.