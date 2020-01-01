وقفة دعم واسناد للأسرى الاعلاميين في جنين

جنين / سما /

نظمت اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونقابة الصحفيين، ونادي الأسير، والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، اليوم الأحد، وقفة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، تزامنا مع عقد المحكمة العسكرية في سالم محكمة للأسيرين الصحفيين، مجاهد مفلح، ويزن أبو صلاح.

وندد نائب المحافظ كمال أبو الرب، بإجراءات الاحتلال بحق الصحفيين لإسكات صوت الحقيقية وكشف جرائمه بحق أبناء شعبنا الآخذة بالتصاعد، في انتهاك صارخ للحريات الصحفية، مشددا على أن الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى تغييب الحقيقة من خلال اعتقال الصحفيين وتعمد استهدافهم كما جرى لعدد من الصحفيين في المحافظة.

بدوره، أكد عمر نزال في كلمة نقابة الصحفيين، وراغب أبو دياك منسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى، أن الاحتلال يسعى الى استهداف الصحفيين، لكن الاعلاميين مستمرون في سياستهم ورسالتهم الإعلامية ولن ثنيهم سياسة الاحتلال العدوانية.

وأوضحا أن 15 إعلاميا منهم الإعلاميتان ميس أبو غوش، وبشرى الطويل، يقبعون خلف قضبان سجون الإحتلال، واليوم سيتم تقديم الإعلاميين مفلح وأبو صلاح الى محاكم الأحتلال في خطوة تصعديه جائرة.

وندد عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب خالد منصور، بسياسة الاحتلال التي تستهدف الصحفيين بهدف محاولة ابعادهم عن تغطية الأحداث.