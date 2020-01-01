توقيع إتفاقية لإنشاء مدرسة في جنين

جنين / سما /

وقع في جنين، اليوم الأحد، اتفاقية لإنشاء مدرسة في المدينة، بدعم من رجل الأعمال المغترب حماد الحرازين وبرعاية وتنسيق من محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، بحضور محافظ جنين أكرم الرجوب، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

وقالت غنام إن: "هذه المدرسة تأتي ضمن سلسلة مدارس ومشاريع تنموية ينفذها الحرازين في عدد من محافظات الوطن"، شاكرة الحرازين على هذه اللفتة الكريمة التي ستسهم في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتعليم أجيالنا المتعاقبة في مدينة جنين.

وأكدت "أن هذه الاتفاقية هي لبناء مدرسة تضمن مستقبل أبنائنا؛ في الوقت الذي تحاك فيه المؤمرات والصفقات لتصفية حقوق شعبنا الوطنية".

بدوره، شكر الرجوب، المتبرع الحرازين والمحافظ غنّام على تنسيق الجهود التي تُوّجت بتوقيع الاتفاقية، لافتاً إلى أن هذه المدرسة ستسهم في استيعاب المزيد من الطلبة وتخفيف العبء عن المدارس الأخرى بهدف إعداد جيل متعلم وواعٍ.

من جانبه، ثمّن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني هذا الدعم المعبر عن انتماء رجل الأعمال حماد الحرازين لفلسطين ولقطاع التعليم فيها، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية يبرهن على التعاون الوثيق والمتواصل ضمن سلسلة مدارس حديثة متكاملة المرافق ستضمن توفير بيئة جاذبة للطلبة وبما يؤكد على الحق في التعليم الذي تسعى الوزارة لتجسيده عبر هذه المشاريع الحيوية.

وأكد ممثل الحرازين محمد علي أبو شهلا، أن ما يقوم الحرازين به من مشاريع تخدم قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في مجالي الصحة والتعليم هو واجبه نحو وطنه.