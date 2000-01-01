داني دانون في مؤتمر أيباك: ساندرز هو مزيج خطير من جاهل وكاذب

واشنطن /سما/

القى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، كلمة في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، "ايباك" اليوم على خلفية الحملات الانتخابية الحالية في إسرائيل والولايات المتحدة.

وتطرق السفير دانون الى التصريحات الأخيرة لمرشح الرئاسة الديمقراطي بيرني ساندرز بأن رئيس الوزراء نتنياهو "عنصري".

قال دانون: "نحن لا نريد ساندرز هنا في ايباك، كما لا نريده في إسرائيل. إن من يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "عنصري" لهو كاذب أو جاهل أو مزيج خطير من الحالتين.

وكشف دانون أن الإدارة الأمريكية من المرجح أن تتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يتعاونون مع القائمة السوداء للأمم المتحدة التي نشرها مؤخرًا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف السفير دانون: "هذا دليل آخر على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتحالف بين البلدين".