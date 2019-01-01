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الثقافة توقع سبع اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية فنية في القدس

الأحد 01 مارس 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الثقافة توقع سبع اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية فنية في القدس


رام الله / سما /

وقع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأحد، سبع اتفاقيات لصالح دعم مشاريع ثقافية فنية في القدس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تمكين الشباب الفلسطيني المقدسي من خلال الفن والدراما، وتفعيل الحياة الثقافية والفنية في القدس، وتعليم الشباب والمهتمين بالأداء في المسرح، إضافة لإبراز الصورة الحقيقية للقدس عبر السينما، وتنفيذ عروض مسرحية ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة الاسلامية2019.

وشدد أبو سيف على دور الوزارة في  دعم المشاريع الثقافية في القدس، ودعم المبدعين والمبدعات وتعزيز حضور كافة محافظات الوطن في الفعل الثقافي، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه العمل الثقافي في القدس، ما يتطلب مزيداً من التحدي والإصرار والصمود.

وقال: "إن دعم المؤسسات الثقافية باختلاف أنواعها في مدينة القدس، هو واجب وطني ملتزمة به الوزارة تجاه المدينة لتعزيز صمود شعبنا هناك، والحفاظ على الهوية الوطنية من المحو والتهويد وخاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا ومدينة القدس بشكل خاص".

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف #القدس

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