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الاحتلال يعتقل شابين ويعزز من الحفريات في سلوان وأسفل الأقصى

الأحد 01 مارس 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابين ويعزز من الحفريات في سلوان وأسفل الأقصى


القدس المحتلة / سما /

 اعقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من مدينة القدس المحتلة، وعززت من إجراءاتها العسكرية في المدينة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد عابدين (16 عاما) من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان، كما حررت بلدية الاحتلال عددا من المخالفات للمركبات في حي عين اللوزة بالبلدة.

وأضافت ان الاحتلال اعتقل الشاب رشيد الرشق (22 عاما) من منزله في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وأوضحت أن مستوطنين أغلقوا شارع وادي حلوة الرئيسي ببلدة سلوان، لمواصلة أعمال البناء في البؤر والحفريات الاستيطانية بالمنطقة.

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