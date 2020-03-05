"الغرف التجارية" بغزة تصدر تنويهاً مهماً حول تصاريح 2000 التجارية

غزة / سما /

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في قطاع غزة، بأن أخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح 2000 التجارية فما فوق سوف يكون يوم الخميس الموافق 5/3/2020.

وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد، أنه لن يتم استقبال أي طلب من تلك التصاريح بعد هذا التاريخ، أملةً ممن يحملون تصاريح أصلية فقط التوجه إلى مقرات الغرف التجارية للتقديم وفق الشروط التالية:

• إحضار التصريح التجاري الأصلي

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على أسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

ونوهت أن كافة التصاريح الأصلية المرفقة سوف يتم فحصها في الجانب الإسرائيلي للتأكد من صحتها، وأي تصريح غير سليم سوف يتحمل صاحب المعاملة المقدمة المسؤولية عن ذلك.