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الزق يوضح حقيقة طلب اصطحاب جواز السفر عبر حاجز "ايرز"

الأحد 01 مارس 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزق يوضح حقيقة طلب اصطحاب جواز السفر عبر حاجز "ايرز"


غزة / سما /

نفى وكيل وزارة الشؤون المدينة في قطاع غزة صالح الزق،  اليوم الأحد، ضرورة إحضار جواز السفر عند عبور المواطنين عبر معبر "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأشار الزق إلى أن هذا الإجراء ينطبق على القادمين من خارج القطاع عبر معبر رفح للتأكد من أنهم لم يزوروا الدول الموبوئة بفيروس "كورونا."

وأوضح الزق في حديث اذاعي، أن الجواز مطلوب فقط لمن لديه جواز سفر ساري المفعول وذلك كإجراء إسرائيلي وقائي للتأكد من أن حامل الجواز لم يكن في إحدى البلدان الموبوءة.

وبين أن كل مواطن ليس لديه جواز سفر أو جواز سفره منتهي عمليا هو لم يكن بالسفر ولم يسافر مطلقا وعليه فهو يمر من وإلى غزة بشكل طبيعي.

وأضاف: "ليس مطلوب من أي مواطن بقطاع غزة لا يحمل جواز أو جوازه منتهي أن يحصل ع جواز مطلقا".

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