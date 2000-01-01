"الأشغال بغزة" تستعرض أبرز إنجازاتها للعام 2019

غزة / سما /

استعرض وكيل وزارة الأشغال العامة الإسكان بقطاع غزة ناجي سرحان، اليوم الأحد، أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2019.

وتحدث سرحان عن الخدمات التي قدمتها الوزارة في قطاع الإسكان وعملية إعادة الإعمار من خلال حصر أضرار تصعيد مارس ومايو ونوفمبر 2019، والعمل على متابعة عملية الإغاثة والإيواء، وإعادة إعمار الوحدات السكنية والتي تمثلت بالهدم الكلي لعدد 140 وحدة سكنية والضرر الجزئي لعدد 1810 وحدة سكنية.

وأضاف أن الوزارة عملت على ترشيح عدد 507 للاستفادة من برنامج الإغاثة والإيواء من ذوي الهدم الكلي والضرر غير الصالح للسكن من خلال عدة مؤسسات في قطاع غزة وذلك بمبلغ 280 الف دولار، وترشيح عدد 762 للاستفادة من برنامج إصلاح الأضرار الجزئية من خلال عدة مؤسسات في قطاع غزة بمبلغ 280 الف دولار.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز الكلي في برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدومة كليا بلغت 86% في ظل تعهدات لإعادة إعمار10,375 وحدة سكنية من اصل 12,027 وحدة سكنية مهدومة كليا جراء عدوان 2014 وما بعده، وأن المتبقي ما قبل 2014 كان آخرها منحة المملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليون دولار من خلال الاونروا 10 مليون دولار، ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undo 10 بمبلغ مليون دولار.

وأكد أن إجمالي التمويل المطلوب لبرنامج إعادة الإعمار يُقدر بمبلغ 451 مليون دولار، في ظل توفير تعهدات بقرابة 370 مليون دولار منها ويتبقى 81 مليون دولار مطلوبة لاستكمال عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدومة كليا، لافتا أن نسبة الإنجاز الكلي في برنامج إصلاح الأضرار الجزئية بلغت 63% ، والمتبقي قرابة 74 الف وحدة سكنية متضررة جزئيا بحاجة الى إعادة تأهيل بإجمالي تمويل متبقي مطلوب 95 مليون دولار.

وبين أن الوزارة عملت على الإشراف والمتابعة لمشاريع المنحة الإيطالية والتي تضم مشاريعا بقيمة 16.45 مليون يورو، منها 1.45 مليون يور منحة ومبلغ 15 مليون يورو قرض حسن منها الانتهاء من مشروع إنشاء وحدات سكنية في حي الندى- المرحلة الأولى لعدد 75 وحدة سكنية بحوالي11 عمارة وبقيمة 4.2 مليون دولار، مشيرا إلى الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل 4 بنايات متضررة بشكل بليغ غير صالح للسكن في حي الندى بقيمة 506 الف يورو.

وتابع أن الوزارة أشرفت على مشروع البنية التحتية والموقع العام بقيمة1.2 مليون يورو، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75%، وكذلك مشروع إنشاء وحدات سكنية في حي الندى – المرحلة الثانية والثالثة لعدد 111 وحدة سكنية لحوالي 12 عمارة بقيمة 3.35 مليون يورو، وأن نسبة الإنجاز للحزمة الأولى 10% ، والحزمة الثانية والحزمة الثالثة: قيد التجهيز، لافتا إلى مشروع إعادة بناء المجمع الإيطالي بقيمة 3.7 مليون يورو، والانتهاء من أعمال التقييم والترسية، وأن العمل جاري لاستكمال الإجراءات لتوقيع العقد مع المقاول ومباشرة الأعمال في الموقع.

وتطرق سرحان إلى نظام إدخال مواد البناء GRM من خلال مراجعة وتدقيق ملفات المواطنين لطلب توريد الاسمنت للمرشحين من خلال نظام Gramms، والتواصل مع وزارة الشئون المدنية والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالخصوص، مبينا أن الأعمال تشمل طلبات جديدة تمت الموافقة عليها 3,450 طلب، وبلغت كمية الاسمنت 214 الف طن ، وتفعيل دفعات إسمنت لعدد 10,000) طلب. وبلغت كمية الاسمنت 200 الف طن ، والعمل على استقبال ومراجعة وتدقيق الطلبات الخاصة للإسمنت للمشاريع الكبرى من خلال النظام سواء الممولة من الجهات المانحة أو القطاع الخاص لعدد 20 مشروع.

وذكر تفاصيل مشروع المسح الميداني الذي شرعت به الوزارة لتحديث قواعد بيانات الحالات الاجتماعية فيما يخص السكن من خلال جمع بيانات وتدقيق عدد 56,000 طلب من المتقدمين بطلبات لتحسين وضع السكن ، والانتهاء من إجراء البحث الميداني لعدد 44,800 طلب، مضيفا أنه تم عمل تدقيق لبيانات البحث الميداني، وإعداد برنامج تنقيط موحد للطلبات من الناحية الاجتماعية والفنية وتجهيز تقييم مالي لمبالغ التدخل لحالات الترميم، والتواصل مع عدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة لجلب تمويل لمشروع مسكن كريم ، وترشيح قوائم أولية لعدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة في مجال السكن، منها مؤسسة UNOPS لعدد 3000 مستفيد، والعمل جاري استكمال عملية البحث للحالات المتبقية في قاعدة البيانات خلال عام 2020.

وبين أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع مسكن كريم من خلال أعمال تدقيق البيانات والتنسيق مع المؤسسات المختلفة لترشيح وتنفيذ مشروع مسكن كريم لإجمالي 1245 حالة بقيمة 8 مليون دولار ووضع آلية موحدة للتعامل مع تدخلات تحسين ظروف السكن للحالات الاجتماعية وذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجموعة المأوى (NRC- Shelter Cluster)، ومشاركة بيانات البحث مع كافة المؤسسات الشريكة.

ولفت سرحان إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ مشروع عمارات التعاون بمنطقة جحر الديك، وإعداد القوائم النهائية لعدد 124 مستفيد من المشروع حسب نظام التنقيط المعتمد وعمل قرعة الكترونية، واستكمال الإجراءات التعاقدية منهم 41 حالة من ذوي الهدم الكلي و83 مستفيد من الحالات الاجتماعيةـ، وأن مجموع الوحدات السكنية التي تم انشاؤها في منطقة جحر الديك للحالات الاجتماعية بلغت 544 وحدة سكنية.

وفي ذات السياق، أكد أن الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع مدينة حمد السكنية المرحلة الثالثة بخانيونس، والانتهاء من بناء 7 عمارات سكنية بإجمالي 154 وحدة سكنية بتمويل من صندوق سمو الشيخ حمد، موضحا للإعلان لمن يرغب من المواطنين بالاستفادة من شقق مدينة سمو الشيخ حمد- المرحلة الثالثة وذلك عن طريق بنك الإنتاج وتقدم عدد 570 مواطن، وعمل تدقيق ومسح ميداني للمتقدمين، والعمل على إعداد قوائم بالمرشحين للاستفادة من المشروع مرتبة حسب الأولوية وتسليمها لصندوق مدينة حمد وبنك الإنتاج لإكمال الإجراءات.

وتحدث عن الخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاع البنية التحتية الطرق والمباني العامة والطرق الرئيسية، والإشراف والمتابعة لأعمال الإنشاء والصيانة للطرق الإقليمية كشارع صلاح الدين وشارع الرشيد ، لافتا أن آليات الوزارة عملت لحوالي من 17,084 ساعة عمل، منها حوالي 1,689ساعة عمل لمشاريع الوزارة، وعدد 11,734 ساعة عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدد 1,047ساعة عمل للبلديات وعدد 195 للمؤسسات الأخرى، وعدد 2,419 للمهام المتفرقة الأخرى، كما وعملت آليات الوزارة الثقيلة خلال فترة الطوارئ في التصعيدات المختلفة خلال عام 2019 في رفع الأنقاض وإزالة الركام وفتح الشوارع.

وأضاف أن الوزارة عملت على التدعيم والتدخل العاجل لحماية شاطئ قطاع غزة من التآكل حيث قامت الوزارة وبتمويل من الحكومة في قطاع غزة بتنفيذ أعمال الحماية الطارئة والعاجلة في مختلف المناطق الحرجة والمهددة على طول شاطئ قطاع غزة منها منطقة رفح، دير البلح، الزوايدة، الشاطئ، الشمال ، والقيام بأعمال الحماية العاجلة للقرية السويدية ومنع استمرار انهيار شاطئ الرشيد في مدينة رفح، بالإضافة الى حماية غرف الصيادين في دير البلح، وحماية شارع الرشيد في الشمال، ومازال العمل مستمرا في أعمال التدعيم لمنطقة مخيم الشاطئ في محافظة غزة.

وفي مجال قطاع المباني والمرافق العامة، أوضح سرحان أن عدد الخدمات الاستشارية كأعمال التصاميم وإعداد المخططات وجداول الكميات بلغ لأكثر من 30 مشروع بتكلفة تقديرية قرابة 12.5 مليون دولار، فما بلغت عدد الخدمات الاستشارية كأعمال الإشراف والمتابعة الفنية لعدة مشاريع بتكلفة تقديرية قرابة 4.5 مليون دولار.

وبين أن الوزارة في قطاع التنمية الاقتصادية عملت على طرح العطاءات وتصنيف شركات المقاولات، حيث قامت لجنة التصنيف الوطنية بمتابعة أعمالها في تصنيف المقاولين، واصدار عدد352 شهادة تصنيف، وطرح عطاءات مشاريع الوزارات والمؤسسات المختلفة والنظر في هذه العطاءات واحالتها على المقاولين من خلال لجان العطاءات المركزية، حيت تم طرح 15 عطاء، وبلغ إجمالي قيمة العطاءات المحالة حوالي 5.7 مليون دولار أمريكي.

وفي مجال تطوير قطاع الإنشاءات أوضح أنه تم اعتماد وتصنيف 47 شركة للدورة الأولى وعدد 34للدورة الثانية، وذلك بعد استيفاء متطلبات الاعتماد والجودة، كما تم اعتماد عدد 6 مختبرات هندسية للدورتين الأولى والثانية بعد استيفاء متطلبات الاعتماد، والقيام بجولات رقابية على المختبرات الهندسية وعمل تفتيش عشوائي للمختبرات وحضور عدد من الاختبارات في جميع المختبرات ، العمل على متابعة الحصويات الموردة من الجانب المصري، وتشمل أعمال المتابعة كأخذ العينات، إجراء الفحوصات، تقييم نتائج الفحوصات، تحليل وتصنيف العينات بالتعاون مع المختبرات الهندسة.

وذكر سرحان أن وازرة الأشغال في قطاع الحوكمة وبناء المؤسسات عملت على إعداد وتسويق ومتابعة مقترحات المشاريع والتواصل مع الجهات المانح من خلال إعداد كتيب أولويات المشاريع التنموية لقطاع غزة والذي يتضمن 167 مشروع في القطاعات الرئيسية الأربعة في مجال البنية التحتية، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية بأجمالي تمويل 3 مليار دولار.

وأكد أن الوزارة اعتمدت نظام الحوسبة الإلكترونية للإجراءات والمعاملات داخل الوزارة من خلال تجهيز توصيف لإنشاء منظومة عمليات وخدمات الإسكان، منظومة اعتماد شركات ومصانع مواد البناء، وتحديث وتطوير منظومة الأضرار، والعمل على حوسبة وتطوير قواعد بيانات مشاريع الطرق كصلاح الدين-والرشيد، ومشاريع إسكان وربطها بنظم المعلومات الجغرافية GIS ، وإعداد خطة الحكومة للكوارث الطبيعية في فصل الشتاء ، تحديث خطة الوزارة للتعامل مع الكوارث والأزمات ومتابعة تنفيذها.

وشدد سرحان على أن الوزارة تسخر كافة امكاناتها وطاقمها لخدمة المواطنين من خلال خدمات المراجعين والجمهور، حيث استقبلت طلبات ومراجعات المواطنين في قلم الجمهور بمقر الوزارة والمديريات المختلفة لأكثر من 100,000طلب، والعمل على تنظيم ورش العمل والمشاركة بحوالي 100 ورشة عمل بما يخدم تطوير عمل الوزارة الإداري والفني.