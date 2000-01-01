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رصد 19 انتهاكًا بحق الصيادين في غزة الشهر الماضي

الأحد 01 مارس 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رصد 19 انتهاكًا بحق الصيادين في غزة الشهر الماضي


غزة / سما /

 رصدت دائرة الضغط والمناصرة في "اتحاد لجان العمل الزراعي"، ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 19 انتهاكًا ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق صيادي قطاع غزة خلال شباط/ فبراير الماضي.

وذكرت الدائرة في بيان لها، أن هذه الانتهاكات كانت عبارة عن ملاحقات وإطلاق نار وضخ مياه وأمواج صناعية باتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر.

وأشارت إلى أنه نتج عن هذه الانتهاكات اعتقال 3 صيادين وهم: رمضان علي صلاح، وعلي وائل صلاح وماجد محمود مقداد، وإصابة 3 صيادين بجروح طفيفة نتيجة عمليات إطلاق النار وضخ المياه باتجاههم.

وبينت أن قوات الاحتلال صادرت قاربا ودمرت اثنين آخرين بشكل جزئي، كما وأتلفت شباك صيد يعود لـ7 مراكب.

ومن جهة أخرى تلاعبت قوات الاحتلال بمساحات الصيد، ما بين تقليص وتوسيع وإغلاق لـ 8 مرات، كان منها عملية إغلاق شامل استمر لمدة 3 أيام متتالية.

وقالت دائرة الضغط والمناصرة إن الشهر الماضي، شهد ارتفاعًا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين مقارنة بالأشهر السابقة، ويعود ذلك إلى تصاعد وتيرة الأحداث في مختلف أقطاب القطاع ولا سيما موجات التصعيد المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي تطال الصيادين بشكل دائم ومباشر.

#بحر غزة #الصيادين #قطاع غزة #الاحتلال

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