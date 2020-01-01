الهباش يبحث مع مفتي الشيشان تشجيع وتنظيم السياحة الدينية من الشيشان إلى القدس

غروزني / سما /

بحث قاضي قضاة فلسطين، ومفتي جمهورية الشيشان محمود الهباش، مع مفتي الشيشان الشيخ صالح مجييف، سبل تنظيم وتشجيع السياحة الدينية من جمهورية الشيشان إلى مدينة القدس، في إطار تعزيز زيارة المسلمين لمدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك.

وشدد الهباش خلال لقائه الشيخ مجييف في العاصمة الشيشانية غرزوني، على ضرورة وضع القدس على رأس الاولويات الإسلامية في الوقت الحاضر، لحمايتها ودعم أهلها الصامدين في وجه آلة البطش الإسرائيلية، والحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على المدينة ومقدساتها خاصة الحرم القدسي الشريف.

ووضع مضيفه في صورة الأوضاع بالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى بشكل خاص، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الحرم القدسي الشريف وفرض القيود على حرية العبادة فيه، بما يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية بشكل صارخ .

وأكد أن زيارة مدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى المبارك هي فريضة دينية وضرورة سياسية ولها الأثر الكبير في نفوس المقدسيين الذين يواجهون وحدهم وبصمودهم فقط، مخططات التهويد الممنهجة التي تقوم بها دولة الاحتلال لإفراغ المدينة المقدسة من أهلها، مؤكدا أن واجب المسلمين في كافة أنحاء العالم الوقوف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي صباح مساء في مدينة القدس، ومؤازرتهم ومساندتهم في ظل الحملة الشرسة التي تنفذها مجموعات المتطرفين والمستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك على وجه الهخصوص ومدينة القدس بشكل عام .

وأضاف قاضي القضاة ان تنظيم الرحلات السياحية الدينية من قبل المسلمين في أنحاء العالم وخاصة القادرين على الوصول إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يأتي في إطار تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم والإطلاع عن كثب على معاناتهم بسبب الإجراءات الإسرائيلة التي تفرض حصاراً على المدينة وتمنع المقدسيين والفلسطينيين من حرية الوصول الى المسجد الأقصى المبارك .

من جانبه، أكد الشيخ مجييف أن القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية المسلمين جميعا، الذين يقع عليهم واجب الدفاع عنها بكافة السبل، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية والسياسية ومساندة القضية الفلسطينية في الساحات الدولية من أجل تعرية الاحتلال وفضح سياساته العنصرية وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني .

وأضاف مفتي جمهورية الشيشان ان موضوع زيارة المسلمين الشيشان إلى القدس على رأس أولوياته، مؤكدا ان الشيشان ستنظم رحلات سياحية من أجل زيارة المسجد الأقصى ومدينة القدس، وأنه لشرف عظيم لكل مسلم أن يكون بين أبناء الشعب الفلسطيني ويشارك في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وحضر اللقاء ممثل رئيس دولة فلسطين في الشيشان السفير عوض زغول، وعضو المحكمة الشرعية العليا القاضي جاد الجعبري.