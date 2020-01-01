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الخليل: قوات الاحتلال تقتحم منزل لأحد المواطنين في تل الرميدة

الأحد 01 مارس 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

داهمت قوة من جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين، يوم الاحد، منزلا في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل

وقال الناشط عماد ابو شمسية ، إن مستوطنين وجنود الاحتلال بأعداد كبيرة داهموا منزله الواقع بالقرب من مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على اراضي المواطنين في حي تل الرميدة، وذلك بزعم تعرض المستوطنين لاطلاق نار صوبهم من جهة المنزل.

وأوضح أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عائلته داخل المنزل، حتى اعداد هذا الخبر، فيما تجري عمليات بحث وتفتيش في محيط المنزل.

الجدير ذكره ان المستوطنين استهدفوا منزل وعائلة ابو شمسية عدة مرات في محاولات حثيثة وجادة لاجبارهم على الرحيل من منزلهم لصالح المستوطنين.

#الاحتلال #تل الرميدة

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