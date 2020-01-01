غزة: علماء فلسطين ينظمون مسيرة ضد صفقة ترامب

غزة / سما /

شارك العشرات من العلماء في قطاع غزة في مسيرة نظمها علماء من رابطة علماء فلسطين، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وجماعة التبليغ والدعوة، وجمعية ابن باز، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين، والكليات الشرعية، وعلماء حركة الجهاد الإسلامي، وحركة المجاهدين ضد صفقة ترامب.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الظهر مباشرة من مسجد الشيخ زايد (الكتيبة) وتوجه إلى مسجد العباس غرب مدينة غزة.

وألقى أ. عمر نوفل عضو رابطة علماء فلسطين والقاضي في المحكمة الشرعية العليا كلمة نيابة عن كافة المؤسسات العلمائية المشاركة في المسير العلمائي شدد فيها على بطلان صفقة القرن، واعتبر كل من يتعامل معها أو يؤيدها خائناً لله ولرسوله وللمؤمنين، وأكد على أن فلسطين أرض وقف إسلامي، والقدس ليست للفلسطينيين وحدهم بل لكل المسلمين، وطالب أحرار العالم بالوقوف لنصرة شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للعديد من المؤامرات التي تحاك ضده ليلاً ونهاراً.

وفي نهاية كلمته دعا علماء الأمة إلى أن يقولوا كلمة الفصل في رفض هذه الصفقة المشؤومة، ثم دعا إلى الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الحق والعدالة الإنسانية على أرض فلسطين، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، والإفراج الفوري للأسرى.

وقدم تحيات العلماء لشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وجميع المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى المبارك.