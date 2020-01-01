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الامن التركي يهاجم موظفي مكتب "سبوتنيك" في انقرة

الأحد 01 مارس 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامن التركي يهاجم موظفي مكتب "سبوتنيك" في انقرة


انقرة / وكالات /

دعت موسكو أنقرة إلى التدخل وتأمين سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية على الأراضي التركية.

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، أن الهجوم والاعتقال الذي تعرض له صحفيون متعاونون مع وكالة "سبوتنيك" الروسية في أنقرة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الصحفيين.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية قالت إن مجهولين اعتدوا على موظفيها في أنقرة مساء يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن المعتدين هاجموا ثلاثة من موظفيها، ورددوا هتافات "تركيا للأتراك.. الروس عملاء". ونعت المهاجمون الموظفين بالعملاء لروسيا.

وقالت رئيسة تحرير شبكة قنوات RT مارغاريتا سيمونيان عبر "تويتر" إنها تنتظر رد الشرطة التركية على هذا الاعتداء.

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