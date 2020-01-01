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ايران: مقتل 21 من مقاتلي "فاطميون" و "زينبيون" في هجمات تركية بادلب

الأحد 01 مارس 2020 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: مقتل 21 من مقاتلي "فاطميون" و "زينبيون" في هجمات تركية بادلب


طهران /وكالات /

أقر الإعلام الإيراني بمقتل 21 عنصرا من المقاتلين الذين تدعمهم إيران، في عمليات نفذها الجيش التركي والمسلحون الإرهابيون بمنطقة خفض التصعيد في إدلب بشمال غرب سوريا.

وقال التلفزيون الايراني، قولها "إن 21  من مقاتلي لواءي فاطميون وزينبيون قتلوا خلال المعارك الأخيرة في محافظة إدلب السورية".

وقال موقع "حوزة نيوز" المقرب من المدارس الدينية الشيعية في مدينة "قم" الإيرانية: إن "18 عنصرا من كتائب زينبيون و3 من كتائب فاطميون قتلوا في إدلب، الجمعة".

وكانت المعارضة السورية المسلحة ذكرت أن طائرات من دون طيار تركية استهدفت، فجر السبت، اجتماعا أمنيا لقيادات من القوات الحكومية وآخرين من داعميه بالقرب من بلدة الزربة جنوبي حلب.  

وذكرت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني، أنه جرى اليوم الأحد تشييع 12 من مقاتلي لوءي "فاطميون" و "زينبيون" في مدينة قم.

المصدر:RT

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