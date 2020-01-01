خالد: نتنياهو عنصري يميني متطرف بامتياز ويكذب كما يتنفس

رام الله / سما /

علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نقل سكان المثلث الفلسطينيين الى دولة فلسطين في سياق تنفيذ الاملاءات الاميركية - الاسرائيلية التي باتت تعرف بصفقة القرن ، فكتب يقول :

جاء في رؤية صفقة القرن حديث عن مجتمعات المثلث في الداخل الفلسطيني والتي تتألف من كفر قرع ، عاره ، عرعره ، بهاء الغربية ، أم الفحم ، الطيبة ، كفر قاسم ، ، الطيره ، كفر برا ، وجلجولية وتعرف الى حد كبير بأنها فلسطينية وبأن الرؤية تفكر في امكانية إعادة رسم الحدود بعد ابتلاع وضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس ، بحيث تصبح مجتمعات المثلث هذه جزءا من دولة فلسطين .

وأضاف بأن خلفية هذه الفكرة الجهنمية هي التخلص من الفلسطينيين لصالح تحسين ما يسمى النقاء العرقي لليهود في اسرائيل ، وهي فكرة تناقلت اوساط سياسية ودبلوماسية وإعلامية أن بنيامين نتنياهو تبناها وطلب إدراجها في صفقة القرن الصهيو - أميركية .

وختم تيسير خالد مدونته محذرا : اليوم وفي مناورة سخيفة يكذب نتنياهو نفسه ويقول إن فكرة نقل المثلث إلى السيادة الفلسطينية لا أساس لها وتعد أمرا باطلا . جيد ان يتراجع نتنياهو في محاولة كسب أصوات بعض الفلسطينيين في انتخابات الكنيست غدا ، ولكن حذار ثم حذار ، فهذا الرجل عنصري يميني متطرف بامتياز ويكذب كما يتنفس .