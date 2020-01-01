الجيش السوري يحذر ويعلن إغلاق المجال الجوي.. تركيا تشن عملية عسكرية في سورية

وكالات

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أعلنت فيه دمشق إغلاق مجالها الجوي شمالي غربي سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب السورية، لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنع تحديد أهدافه العدوانية".



وأشار بيان القيادة إلى أن "الأعمال العدواني التركية المتكررة لن تنجح" في إنقاذ الإرهابيين من عمليات الجيش السوري في إدلب وأن هذه الاعتداءات تثبت "تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي".



وأشار المصدر إلى أن الجيش التركي يستمر بتنفيذ "أعمال عدوانية" ضد قوات الجيش السوري العاملة في محافظة إدلب سواء باستهداف الجنود بشكل مباشر أو من خلال "تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي".



ومن جهة أخرى أعلن الجيش السوري، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة تركية فوق مدينة إدلب شمال غرب سوريا، ونقلت وكالة "سانا"، عن مراسلها قوله إن "وحدات من الجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

من جانبه اطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، اسم "درع الربيع" على عملية جيشه في إدلب السورية، وقال إن العملية "التي بدأت عقب الاعتداء الغادر على قواتنا في إدلب 27 فبراير مستمرة بنجاح".

وأكد أكار أن أنقرة سترد "ضمن حق الدفاع المشروع" على كافة الهجمات ضد نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب. وأضاف أن أنقرة ستتفادى التصادم مع روسيا، "هدفنا هو إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة"، مشيرا إلى أن تركيا تنتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات الجيش السوري وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، الأحد، أن طائرة عسكرية سورية قد أسقطت في هجوم بالقرب من بلدة إدلب الشمالية. ولم يتضح بعد من المسؤول عن الهجوم.

وأعلن الجيش السوري على الفور عن إغلاق مجاله الجوي فوق المنطقة بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الحادث.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية، الأحد، المدعومة من الجيش التركي، إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوري في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، العميد فاتح حسون: "جرى إسقاط طائرة حربية تابعة لجيش النظام السوري في أجواء مدينة سراقب بريف إدلب بعد استهدافها بمضاد للطائرات في منطقة جبل الزاوية ويجري البحث حالياً عن الطيار".

وتناقلت فصائل المعارضة السورية، مقاطع فيديو، قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن ما تم تداوله حول إسقاط طائرة من طراز " سوخوي 24" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في سماء إدلب السورية، لا أساس له من الصحة.