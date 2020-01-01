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انتخابات الكنيست: إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة

الأحد 01 مارس 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات الكنيست: إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة


القدس المحتلة / سما /

يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداء من منتصف ليلة الأحد – الإثنين المقبلة وحتى منتصف ليلة الإثنين – الثلاثاء التي تليها، وذلك بسبب انتخابات الكنيست.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الاحد إنه "بموجب تقييم للوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي، سيُفرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة وستُغلق المعابر في قطاع غزة، بدءا من 2 آذار/مارس 2020 عند منتصف الليل".

وأضاف أن "فتح المعابر ورفع الإغلاق سيُنفذ يوم الثلاثاء، 3 آذار/مارس 2020، عند منتصف ليلة الإثنين – الثلاثاء، وفقا لتقييم للوضع وساعات العمل العادية".

وادعى جيش الاحتلال أنه "خلال الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية استثنائية فقط، وذلك بعد مصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)".

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