أشعل النار في سريره للفت انتباه الممرضة

وكالات / سما /

في حادثة غريبة، قام رجل في ولاية فلوريدا الأميركية بإشعال النار في سريره داخل المستشفى، في محاولة منه للفت إنتباه الممرضة.

واعترف السيد جون كينغ، عمره 75 عامًا، أمام الشرطة بأنه استخدم ولاعة لإشعال كيس بلاستيكي داخل الغرفة في المستشفى، بعدما شعر بأن الموظفين يتجاهلون طلبه بإعطائه ملابسه.

وبحسب التقارير، فإن المريض الذي كان يتشارك مع كينغ الغرفة نفسها قد أخبر الشرطة بأنه رأى أن كينغ أشعل النار في جسم صغير في الغرفة، لكنه أقنعه بإطفاء اللهب. وأوضح المريض أن كينغ أشعل بعد ذلك النار، وهذا ما دفعه إلى استخدام زر الطوارئ لطلب المساعدة.

واستخدمت ممرضة في المستشفى مطفأة حريق لإخماد النيران بينما حاول كينغ استخدام المصعد للهروب. وقالت الشرطة إن العاملين في المستشفى تمكنوا من إيقافه حتى وصول رجال الاطفاء.

وشدد كينغ أمام الشرطة على أنه أضرم النار في سريره عمداً "لجذب انتباه" العاملين في المستشفى، لكنه لم يكن ينوي إيذاء نفسه أو المرضى الآخرين.