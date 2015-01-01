المفتي العام ينبه إلى وجود خطأ في نسخة من القرآن الكريم

القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، من الحجم الكبير لوجود تكرار في الصفحات من 492 إلى 507.

وأوضح حسين أن هذه النسخة صادرة عن شركة القدس في جمهورية مصر العربية، وتمت الطباعة في المطبعة المصرية الألمانية، وحاصلة على تصريح رقم 16/2015 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ ضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.