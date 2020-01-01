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إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات قصرة جنوب نابلس

الأحد 01 مارس 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

أصيب، اليوم الأحد، عدة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بلدة قصرة جنوب نابلس، كما جرى اعتقال أحد الشبان.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب صد أهالي البلدة هجوم للمستوطنين على رعاة الأغنام في البلدة، ما أدت إلى إصابة عدة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما جرى نقل شاب إلى مستشفى رفيديا الحكومي للعلاج إثر تعرضه للكسر بعد فراره من الجيش.

وأوضحت مصادر اعلاميه ، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، خلال المواجهات الدائرة في البلدة.

#إصابات

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