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راغب علامة يبتكر طريقة مصافحة خوفا من كورونا

الأحد 01 مارس 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
راغب علامة يبتكر طريقة مصافحة خوفا من كورونا


وكالات / سما /

ابتكر الفنان اللبناني، راغب علامة، طريقة جديدة للمصافحة، وسط الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

وشارك علامة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطع مصور طريف له، وهو يصافح صديقه المذيع، ميشال أبو سليمان، بالأقدام وإرسال قبلة له على الهواء.

وعلق راغب علامة على المقطع الطريف: "أيام الكورونا".

وما بين الانتقادات اللاذعة والسخرية، علق عدد من فناني العالم العربي، على تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ومن أبرزهم الفنانة اللبنانية إليسا، والمطربة الإماراتية أحلام، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

https://www.instagram.com/p/B9JYjFGglM6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

#رراغب علامة #كورونا

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