هل حبوب "زيت السمك" مفيدة للصحة فعلًا؟

وكالات / سما /

قال بحث جديد أجرته جامعة أنغليا، أن تناول مستحضر زيت السمك الموجود في الصيدليات يوميا، لن يترك أثرا ملحوظا على الصحة على الغالب.

وبحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الخبراء يقولون إن تناول الحبوب التي تحوي "أوميغا 3" لا تفيد في الوقاية من السرطان.

وتتعلق نتائج هذه الدراسة بالمستحضرات فقط، وليس بزيت السمك من مصادره الطبيعية.

وجرت الدراسة على 10 آلاف شخص تقريبا، تناولوا مستحضرات "أوميغا 3" وخلصت الدراسة إلى أن الاستفادة كانت في حدها الأدنى.

وأشارت إلى أن المبلغ الذي أنفقه الناس على "أوميغا 3" في 2018 قدر بـ25 مليار جنيه إسترليني وفقا لمؤسسة الصحة العامة في بريطانيا.

وأجري في عام 2018 قرابة الـ80 بحثا لم يؤد أي منها إلى دليل بأن "أوميغا 3" له فوائد للمصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.