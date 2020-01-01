هاتف جديدة من آيفون.. زجاج بالكامل وبدون حواف

وكالات / سما /

قامت شركة آبل الأمريكية، بتسجيل براءة اختراع جديدة لطراز مذهل مصنوع بالكامل من الزجاج.

ووفقاً لموقع "hypebeast". تتجه جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية، لتطوير الأجهزة القابلة للطي، التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا، حيث يعتقد الكثيرون أنها الخطوة التي تتجه لها صناعة الهواتف في المستقبل، حيث صممت الشركات الكبري مثل إل جي وسامسونج وموتورولا وهواوي نماذجها الخاصة من الهواتف المطوية، ومع ذلك، لم تعلن آبل Apple بعد عن خططتها لتصنيع هاتف مماثل.

ويتميز التصميم الجديد لجهاز آيفون الزجاجي وفقا لبراءة الاختراع أنه مصنوع من ستة أسطح (مثل جهاز iPhone المعتاد)، ولكن بدلًا من الشاشة المسطحة التقليدية على الأجهزة الحالية، سيتم تزويده بشاشة ملتفة كاملة بدون حواف.

وأظهر مخطط براءة الاختراع الجديدة، الذي حصل عليه موقع "Apple Insider"، تفاصيل الجهاز الزجاجي بالكامل، حيث صنعت الجهة الأمامية والجانبية والخلفية للجهاز من الزجاج وتوفر مجموعة من خيارات الإدخال الإضافية بينما تعمل أيضا كشاشات ثانوية.

وقد تسمح الأغطية الزجاجية والجوانب الزجاجية شفافة، للجهاز الإلكتروني بتضمين شاشات إضافية يمكن عرضها من خلال الجانبين أو الخلف.

وعلاوة على ذلك، يمكن جعل شاشات العرض الجانبية والخلفية قابلة لللمس أو حساسة للقوة باستخدام أنظمة استشعار اللمس و القوة، وتحويل الأسطح الجانبية والخلفية بفعالية إلى أجهزة إدخال إضافية أو سطوح يمكن للمستخدم التفاعل معها للسيطرة على الجهاز الإلكتروني.

​ولم تظهر براءة الاختراع عن تفاصيل أخري مثل الكاميرا الأمامية، هل ستجعلها آبل مختفية تحت الشاشة، كما في بعض الهواتف الحديثة، ونفس الأمر بالنسبة لمستشعر "فيس آي دي"، بسبب تصميم الهاتف بالكامل من الزجاج.