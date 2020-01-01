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سامسونج تجد حلاً لمشكلة الضوضاء في سماعاتها اللاسلكية

الأحد 01 مارس 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج تجد حلاً لمشكلة الضوضاء في سماعاتها اللاسلكية


وكالات / سما /

بدأت شركة سامسونج في دفع التحديث الأول من برمجيات سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية، الذي يأتي بمعالجة لمشكلة الضوضاء في الخلفية، إلى جانب بعض التحسينات الأخرى.

يتلقى مستخدمي سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية الجديدة أول تحديث للبرمجيات، والذي ينطلق بالإصدار رقم R175XXUOATB5 ويأتي بحجم 1.2 ميجا بايت.

يدعم التحديث الجديد للبرمجيات الثابتة لسماعة Galaxy Buds Plus معالجة المشكلة التي رصدت من بعض المستخدمين في الضوضاء الخلفية، كما يدعم التحديث الجديد للبرمجيات تحسين إستقرار النظام وآداء السماعة اللاسلكية، كما يعمل التحديث على معالجة مشكلة تأخر إقتران السماعة اللاسلكية، أو إنقطاع الإتصال التي رصدت عبر بعض المستخدمين.

وينطلق التحديث الجديد للبرمجيات في كلاً من أسواق كوريا الجنوبية، وألمانيا في البداية، على أن تستمر شركة سامسونج في دفع التحديث الأول للبرمجيات في مزيد من الأسواق خلال الفترة القادمة، أيضاً يحتاج المستخدم للتحقق من التحديث عبر تطبيق Galaxy Wearable على الهاتف.

#سامسونج #الضوضاء #سماعات

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