برهوم: خطوة أعضاء مجلس بلدية رام الله عمل وطني

غزة / سما /

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن استقالة خمسة أعضاء من مجلس بلدية رام الله، بعد علمهم باشتراك البلدية ورئاستها بالجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية (أرلم) رغم وجود مستوطنة "مودعين" كعضو فيها، بأنه عمل وطني.

وأوضح برهوم في تصريح صحفي له، أن هذه خطوة مسؤولة نحو أهمية ترسيخ مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله محليًا ودوليًا.

وأضاف "إن هذه الخطوة تنسجم تمامًا مع المطلب الفلسطيني الرافض لوجود الاحتلال وشرعيته على أي شبر من البلاد، ومع كافة جهود وأنشطة المقاطعة الإقليمية والدولية له، والداعمة للحق الفلسطيني".