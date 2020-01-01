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الطيبي: القائمة المشتركة لا يمكن تجاهلها ونريد إقصاء نتنياهو

الأحد 01 مارس 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: القائمة المشتركة لا يمكن تجاهلها ونريد إقصاء نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، "سنفعل كل شيء لتغيير الخريطة السياسية في إسرائيل".
 
وأضاف خلال مقابلة إذاعية وفق القناة 7 العبرية، أن القائمة المشتركة تخلق معادلة قوية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، ونريد حقًا إقصاء بنيامين نتنياهو من الساحة السياسية، فهو سياسي قام بالافتراءات والتحريض ضد الجمهور العربي.
 
وأعرب عن تفاؤله بالقول، "هناك المزيد من الدعم ، ستكون هناك زيادة في نسبة الإقبال بين الجمهور العربي وآمل أن نتجاوز نسبة 65 ٪، ونحن نلتمس 16 مقعدا".
 
ولفت إلى أن نتنياهو هو فيروس العنصرية والتحريض في إسرائيل.
 
ورفض الطيبي التعليق على إمكانية دعم القائمة المشتركة لحكومة يشكلها حزب أزرق أبيض، قائلاً: سنجلس ونقرر ما هو جيد لجمهورنا وما هو جيد للنظام السياسي.

#الطيبي #نتنياهو #انتخابات

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