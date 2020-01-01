انتصاران لخدمات والمغازي في دوري جوال لكرة السلة

غزة / سما /

واصل فريقي خدمات رفح وخدمات المغازي سلسلة انتصاراتهم في دوري جوال لكرة السلة، عقب تغلبهما على فريقي شباب المغازي وجمعية الشبان المسيحية على التوالي، في اللقاءين اللذان أقيما على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج، في افتتاح الأسبوع الحادي عشر من الدوري.

خدمات رفح (71) _ شباب المغازي (60)

نجح فريق خدمات رفح بتجاوز عقبة شباب المغازي بصعوبة، عقب تغلبه عليه بنتيجة (60/71)، في لقاء شهد سيطرة متبادلة على أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول بدأ قوياً بين الطرفين في محاولة للسيطرة على مجريات المباراة، إلا أن الدفاع القوي والمتقدم كان سلاح الفريقين اللذان فشلا في ترجمة معظم الفرص إلى نقاط في هذا الربع، الذي أنهاه لاعبي خدمات رفح بنتيجة 7/10، بفضل خبرة لاعبيه طه جبر ووائل تيم ومحمد الهمص.

الربع الثاني بدأ مختلفاً عن الأول، فبدأ الفريقان تسجيل النقاط تباعاً، خاصة شباب المغازي الذي ظهر لاعبيه بمستوى مميز من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة والاختراق من العمق والنجاح في تصويب من خارج القوس، رغم محاولة خدمات رفح السيطرة على اللقاء بعدما تفوق في الربع الأول، فنجح لاعبي شباب المغازي في فرض سيطرتهم وإنهاء الربع لصالحهم بنتيجة 16/20.

في الربع الثالث ازدادت المباراة قوة بين الطرفين، فحاول خدمات رفح العودة إلى اللقاء ونجح في التفوق على شباب المغازي بالنتيجة في معظم أوقات الربع، مع تألق واضح ومستمر من قبل لاعبي شباب المغازي الذين رفضوا الاستسلام في هذا الربع، خاصو لاعبه باسل ريان الذي ظهر بمستوى مميز نجح من خلاله فريق شباب المغازي الفوز في هذا الربع بنتيجة 18/17.

في الربع الرابع أشرك المدرب حسن إسماعيل المدير الفني لخدمات رفح القوة الضاربة في فريقه من أجل السيطرة على المباراة قبل أن يخسر الفريق مرة أخرى في الدوري، فحاول السيطرة منذ البداية، إلا أن لاعبي شباب المغازي واصلوا تألقهم اللافت في هذا اللقاء تحت قيادة المدرب رائد الحويحي، الذي فقد السيطرة على اللقاء بعد انتصاف الربع بسبب حصول أكثر من لاعب مميز في الفريق غ=على الخطأ الخامس، لينتفض لاعبي رفح من خلال الهجمات المرتدة التي أرهقت سلة شباب المغازي، ليخرج خدمات رفح منتصراً في هذا الربع بنتيجة 16/27.

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي حسين حمدان، دولي سائد حميد، مؤمن الجربة، مسجل يوسف العجلة، ميقاتي محمد الكرنز، ميقاتي "24 ثانية" أحمد شحادة.

خدمات المغازي (84) _ جمعية الشبان المسيحية (68)

لم يجد خدمات المغازي أي صعوبة في تجاوز عقبة فريق جمعية الشبان المسيحية، بعدما تغلب عليه بنتيجة (68/84)، في لقاء تقاسم الفريقين فيه السيطرة على أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول بدأ خدمات المغازي قوياً وسيطر على مجريات المباراة، من خلال الاعتماد الكبير على الهجمات المرتدة واستغلال سرعات محمد أبو غزال وادريس ريان، إضافة للتصويبات من داخل وخارج القوس عبر منذر يان وموسى موسى، والاختراق من العمق عبر أحمد مهدي، لينجح المغازي بالفوز بالربع بنتيجة 8/26.

في الربع الثاني لم يختلف الحال وأبقى خدمات المغازي سيطرته على اللقاء، مع إشراك مدرب المغازي أسامة ريان لبعض اللاعبين الناشئين لإبراز مواهبهم، فنجح الفريق في التألق بشكل مميز وحاول لاعبي المغازي زيادة عدد النقاط، مع محاولات من جمعية الشبان المسيحية لتقليص الفارق، إلا أن خبرة بعض لاعبي المغازي حسمت الربع لصالحه بنتيجة 13/25.

الربع الثالث اختلفت فيه الأمور، وتراجع أداء لاعبي المغازي بعد أن أشرك مدربهم جميع الناشئين كلاعبين أساسيين في هذا الربع، فاستغل لاعبي الجمعية هذا الأمر وحاولوا العودة إلى أجواء اللقاء، لكنهم واجهوا صعوبة كبيرة في محاولات ناشئي المغازي إثبات أنفسهم بقوة، فقدموا أداء مميز لم يشفع لهم بالفوز في هذا الربع الذي انتهى لصالح الجمعية بنتيجة 19/22.

الربع الرابع تراجع الأداء بشكل كبير في المغازي، بعد أن اطمأن الفريق على الفارق الكبير الذي سجل الفريق في الأرباع الأولى، رغم مشاركة بعض لاعبي الصف الأول في هذا الربع، الذين أهدروا العديد من الفرص كانت كفيلة بتوسيع الفارق، إلا أن لاعبي الجمعية رفضوا هذا الأمر فاستغلوا الموقف وسجلوا من أنصاف الفرص، من خلال الهجمات المرتدة والاختراق من العمق والتصويبات الثلاثية، لينجح الجمعية في إنهاء الربع لصالحه بنتيجة 14/25.

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، محمد العالول، تامر قشطة، مسجل يوسف العجلة، ميقاتي غالب الزاملي، ميقاتي "24 ثانية" موسى غنام.