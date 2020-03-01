أسعار المحروقات والغاز

اعلنت وزارة المالية والتخطيط - الادارة العامة للبترول، اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر آذار 2020 في كافة أنحاء الوطن، وذلك اعتبارا من اليوم الاحد 1/3/2020 وعلى اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات
الصــنــف- سعر اللتر / شيكل
بنزين 95 -5.84
بنزين 98- 6.54
ســــولار -4.99
كــــــــــاز- 4.99
ثانياً: الــــغـــــــــاز
الصــنــف- سعر/ شيكل
اسطوانة 2.5 كلغم - 13.5
اسطوانة 5 كلغم- 27
اسطوانة 12 كلغم- 64
اسطوانة 48 كلغم -256
لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.77
كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.99
* خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.
ملاحظة: على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.