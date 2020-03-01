أسعار المحروقات والغاز

رام الله / سما /

اعلنت وزارة المالية والتخطيط - الادارة العامة للبترول، اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر آذار 2020 في كافة أنحاء الوطن، وذلك اعتبارا من اليوم الاحد 1/3/2020 وعلى اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات

الصــنــف- سعر اللتر / شيكل

بنزين 95 -5.84

بنزين 98- 6.54

ســــولار -4.99

كــــــــــاز- 4.99

ثانياً: الــــغـــــــــاز

الصــنــف- سعر/ شيكل

اسطوانة 2.5 كلغم - 13.5

اسطوانة 5 كلغم- 27

اسطوانة 12 كلغم- 64

اسطوانة 48 كلغم -256

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.77

كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.99

* خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.

ملاحظة: على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.