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اتحاد المعلمين: إضراب تحذيري الأربعاء في المدارس الحكومية وتصعيد قادم

الأحد 01 مارس 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين: إضراب تحذيري الأربعاء في المدارس الحكومية وتصعيد قادم


رام الله /سما/

أعلن عاهد الدلو نقيب المعلمين اليوم الأحد 1/3/2020 ، استمرار الفعاليات النقابية التي تم الاعلان عنها سابقاً حتى يتم انتزاع كافة حقوق المعلمين في الضفة وغزة ، مشيراً الى ان الفعاليات جاءت بعد ان قررنا "نزاع عمل" مع الحكومة حتى يتم انتزاع كافة الحقوق .

وقال الدلو خلال تصريحات لإذاعة القدس "هناك إضراب تحذيري يوم الاربعاء القادم في شقي الوطن الحصة الخامسة" ، محذراً من تصاعد الفعاليات خلال الايام والاسابيع القادمة .

وبين ان اهم المطالب التي تطالب بها النقابة ، هي  التقاعد المالي، والغاء ملف 2006 و2007 والغاء الملفات الكيدية ،  والعلاوات والدرجات،  وهناك باقي مستحقات الموظفين، وغيرها من القضايا .

وشدد على ضرورة ان تقر الحكومة بالحقوق  وتُجدولها ، معلنا ان اتحاد الموظفين أطلق على عام 2020 عام الحقوق للموظفين.

ويشار الى ان نقابة المعلمين اعلنت عن البدء بسلسلة من الفعاليات حتى يتم استرداد الحقوق ، حيث  كان لها اضراب تحذيري الاسبوع الماضي .

#الضفة #غزة #المعلمين #اضراب

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