دعم الصحفيين: الاحتلال يعتدي على 24 صحفياً

غزة / سما/

صَعّدت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال شهر/ شباط فبراير 2020 من حملات الاعتقال والاستدعاء والاستهداف والإبعاد بحق الصحفيين والإعلاميين وحراس الحقيقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن شهر فبراير/ شباط 2020 شهد هجوماً كبيراً لمنع الصحفيين من رصد انتهاكات الاحتلال بحق الشب الفلسطيني مستخدمة كافة أنواع الاعتداءات رغم ارتدائهم ما يشير إلى أنهم صحافيين.

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري (84) من الانتهاكات "الإسرائيلية"، و(9) حالات قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل( 9) انتهاكاً من جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وأظهرت اللجنة أنه خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من(24) صحافياً من خلال استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة وغاز الفلفل، والركل والضرب.

وسجلت اللجنة خلال التقرير اعتقال(4) صحفيين واعلاميين وكتاب تم الافراج عنهم لاحقاً، فيما احتجزت عدد(4) آخرين، عدا عن تسجيل (5) حالات تمديد اعتقال، وتأجيل حكم لعدد(2)، وإصدار حكم لعدد(1)، عدا عن عقد جلسة محاكمة لعدد(1).

وبشأن منع الاحتلال للصحفيين من تغطية الاحداث ومتابعة العمل رصد التقرير عدد(16) حالة منع قام خلالها بالاعتداء على الصحفيين واستهدافهم، فيما تم تسجيل(2) حالة منع من السفر.

وفي جانب الاقتحامات والمداهمات شنت قوات الاحتلال (3) عمليات مداهمة واقتحام لمنازل الصحفيين ومؤسسات إعلامية منعت فيها عقد مؤتمرات ثقافية، كما تم مصادرة معدات وبطاقات صحافية وهويات عدد(5) لصحفيين اثنين، كما وثق التقرير (7) حالات تهديد واتهام بحق الصحفيين.

وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين المعتقلين داخل المعتقلات سجل التقرير(6) حالات تم خلالها منع الأسرى الصحفيين من لقاء محاميهم، وإخضاع الصحفيين المعتقلين لتحقيقات مكثفة وقاسية، لا تخلو من التعذيب النفسي والجسدي، والتنغيص على الصحفيين المعتقلين وإرغامهم على دفع غرامات مالية باهظة، كشرط الافراج عنهم أو الحبس المنزلي والابعاد والتي بلغت (4) حالات.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني واصلت مواقع التواصل الاجتماعي ملاحقتها للمحتوى من خلال حذف وحظر وتقييد النشر وإغلاق حسابات العديد من الصحفيين والإعلاميين، بذريعة مُخالفة وانتهاك ما يُسمى "الخصوصية ومعايير النشر" لدى "فيسبوك" ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، و سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال شهر فبراير/ شباط(9) حالات تم خلالها حذف وحظر حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاكات داخلية فلسطينية

سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم( 9) من الانتهاكات، بينهم حالة من غزة.

وتنوعت لانتهاكات الداخلية باعتقال(1) من قبل أجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، واقتحام عدد(2) من منازل الصحفيين، ومصادرة معدات وأجهزة خلوية عدد(2)، فيما تم تأجيل قضية عدد(3)، بحق قضية العربي الجديد للمرة التاسعة وقضية الصحفيين رامي سمارة ونائلة خليل والذي تم تأجيلها للمرة الثانية عشر.

وفي قطاع غزة تم تأجيل قضية عدد(1) لأحد الصحفيين.