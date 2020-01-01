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كلوب بعد الخسارة أمام واتفورد : يمكننا اللعب بحرية الآن

الأحد 01 مارس 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب بعد الخسارة أمام واتفورد : يمكننا اللعب بحرية الآن


وكالات / سما /

صرح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بأن الريدز بإمكانه الآن لعب كرة القدم بحرية أكثر بعد خسارته أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وتلقى ليفربول مساء أمس السبت خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة، ليفشل الريدز في إنهاء البريميرليج بدون تلقيه أي خسارة، ويستمر رقم آرسنال الاستثنائي.

ليفربول حالياً يتواجد في المركز الأول برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونظرياً اللقب محسوم للريدز، لذلك سيلعب الفريق بأريحية أكثر في الدوري.

وتحدث يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء المباراة قائلاً “سنخسر مباراة بالتأكيد في وقتٍ ما، ولم نكن ننتظرها، لكن كان من الواضح أن ذلك سيحدث”.

وأضاف “حدثت أمام واتفورد، وأرى أنه من الإيجابي حدوث ذلك عوضاً عن اقترابنا من تحقيق الأرقام القياسية”.

وتابع “الآن يمكننا أن نلعب كرة القدم بحرية مرة أخرى، ولا نضطر إلى محاولة تحقيق الأرقام القياسية، علينا فقط أن نحاول تحقيق الفوز في المباريات مرة أخرى، وهذا ما سنفعله”.

وأكمل “بصراحة لست مهتماً بالـ 44 مباراة بدون خسارة، وبعض الناس قالوا أرقاماً أخرى، فأنا لا أعرف، ولست مهتماً”.

#واتفورد #ليفربول #يورجن كلوب

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