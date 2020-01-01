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زيدان يثير الجدل بشأن مستقبله إذا خسر الكلاسيكو

الأحد 01 مارس 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يثير الجدل بشأن مستقبله إذا خسر الكلاسيكو


وكالات / سما /

أثار الفرنسي  زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الجدل حول مستقبله، إذا تعرض فريقه للهزيمة في الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، والمقرر إقامته مساء الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويعيش الفريق أوقاتاً صعبة بعد الخروج من بطولة الكأس أمام ريال سوسيداد، ثم خسارة 5 نقاط في الدوري بالتعادل على ملعبه أمام سيلتا فيجو، والهزيمة أمام ليفانتي. ليفقد الصدارة قبل مواجهة  برشلونة، والهزيمة في دوري أبطال أوروبا على ملعبه بهدفين مقابل هدف ضد مانشستر سيتي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: “جميع مبارياتنا مهمة، أمامنا 3 نقاط لحصدهم، لكن الكلاسيكو مباراة خاصة وسنعمل كل ما في وسعنا للفوز”.

وأضاف المدير الفني لريال مدريد: “أعلم أن الجماهير ليست سعيدة لكننا بحاجة إليهم، لم نفز 3 مباريات في ملعبنا، لكننا يجب أن نبقى إيجابيين”.

وعند سؤاله عما إذا كان بحاجة للفوز باللقب من أجل الحفاظ على وظيفته في ريال مدريد، رد زيزو قائلاً: “حسنا، هذا قرار شخص آخر، أعلم ما الذي يجب علي فعله، لكنه في النهاية سيكون هناك فاز بلقب واحد”.

وتابع: “الصحافة لديها وظيفة وعمل تقوم به، وأنا كذلك لدي ما أقوم به، حققنا بعض النتائج السيئة، لكن لدي أنا واللاعبين القوة من أجل الاستمرار”.

وواصل حديثه: “عندما يفقد الفريق نقاطاً، يبالغ الناس في تحليل ذلك، لكننا مازلنا نعمل ونتطلع إلى قلب معطيات الأمور، كلا الناديين في المركزي الأول والثاني في الجدول”.

وعن البطاقة الحمراء للاعبه الشاب رودريجو جوس مع الكاستيا: “يدخل مع الفريق في بعض الأوقات، وفي أوقات أخرى لا يشارك، لدي الكثير من اللاعبين للاختيار من بينهم”.

ومع ارتباط العديد من اللاعبين بامكانية الانتقال في الصيف المقبل، من بينهم لاوتارو مارتينيز، رد زيزو: “أنا أركز على ما يحدث الآن فقط”.

وأختتم حديثه: ” برايثوايت لاعب جيد، لكن برشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين، وسنعطي كل ما لدينا للفوز علهم”.

#زين الدين زيدان

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