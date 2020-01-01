دي يونج: أتمنى تكرار الفوز على ريال مدريد 4-1 في البرنابيو

وكالات / سما /

عبر الهولندي الشاب فرينكي دي يونج، لاعب وسط نادي برشلونة، عن أمنيته بتكرار فوزه الكبير على ريال مدريد.

ونجح دي يونج في تحقيق فوز تاريخي مع فريقه السابق أياكس، الموسم الماضي على ريال مدريد في معقله سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال دي يونج في مقابلة أجراها مع قناة “زيجو سبورت الهولندية” عن أخر مواجهة له ضد ريال مدريد في البرنابيو: “هذه المباراة كانت مميزة للغاية، لأنني أرغب في الفوز 4-1 مرة أخرى”.

وأضاف لاعب وسط برشلونة: “بوسكيتس يساعدنا كثيراً هنا، ونحن نتحدث بشكل مستمر عن كل شيء، ونصحني بأمور عن حياتي الشخصية، وبعض الأمور المتعلقة بالنادي”.

وواصل الهولندي الشاب حديثه عن دوره مع الفريق: “أود الحصول على الكرة قدر الامكان، يجب علي التكيف، أعلم تماماً أن النادي عندما يشاهدوني ألعب بمثل الطريقة التي لعبت بها أمام نبولي، فإنهم يعتقدون بأنهم لا يرون نفس دي يونج الذي كان في أياكس أو هولندا”.

وعن القضايا المتعلقة ببرشلونة، أختتم حديثه قائلاً: “لا أرى الكثير مما يحدث، صحيح أن الكثير من الأشياء تحدث، أكبر تغيير هو تعيين كيكي سيتيين بدلاً من فالفيردي، معه نشاهد فيديوهات كرة القدم وكيفية التمركز”.