فيديو.. خسارة مهينة لليفربول تهدر حلم البريميرليج الذهبي

وكالات / سما /

فجر واتفورد مفاجأة من العيار الثقيل، وألحق الهزيمة الأولى بضيفه المتصدر ليفربول، بفوزه عليه 3-0 مساء أمس السبت، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.



وتوج إسماعيلا سار نفسه بطلا للمباراة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 54 و60، وأضاف تروي ديني الهدف الثالث في الدقيقة 72.



وهذه أول هزيمة للفريق الأحمر في الدوري هذا الموسم، بعدما فاز في 26 مباراة وتعادل مرة، ليتجمد رصيده عند 79 نقطة بفارق 22 نقطة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وزاد واتفورد من حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة بالتساوي مع بورنموث في المركز 16.