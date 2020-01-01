الجالية الكورية تستعد لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيليين بسبب "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، أن الجالية الكورية الجنوبية في دولة الاحتلال، تستعد لرفع دعوى بتهمة تعرضها للتشهير من قبل إسرائيليين والإضرار بأفرادها.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك 720 كوريًا جنوبيًا يتواجدون في دولة الاحتلال بشكل شبه دائم ويعملون فيها.

وقال ممثل الجالية في حديث للصحيفة، "إنهم وقعوا ضحية هستيريا وسائل الإعلام وغيرها، بعد أن اتهمت الصحف، الوفد الكوري الجنوبي الذي زار مؤخرًا مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية، بأنه هو السبب في نقل فيروس كورونا إلى إسرائيل".

وأضاف "كانوا خائفين للغاية لدرجة اعتقادهم أن الكوريين سيحضرون الفيروس إلى إسرائيل، وفي النهاية الذي نقل الفيروس هم سياح إسرائيليون عادوا من شمال إيطاليا".

وتساءل عن سبب عدم إغلاق الحدود أمام الإيطالين، والاكتفاء بذلك أمام من يأتي أو يغادر إلى كوريا.

ولفت إلى أن الكوريين يعانون من التمييز والعنصرية بشكل يومي.