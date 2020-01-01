جامعة الأقصى تستقبل وفداً من ائتلاف شباب فلسطين

غزة / سما /

استقبل القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن محمود صبح، وفداً من ائتلاف شباب فلسطين، ضم الأمين العام للاتلاف السيد/ محمد عريقات، والقيادي في الائتلاف أ. حيدر أبو بكرة، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية د. رائد الحجار، والنائب الاداري والمالي د. فايق الناعوق، وعميد شئون الطلبة د. ناصر أبو العطا، وعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. محمد أبو عودة، ومدير الشئون الثقافية والعلاقات العامة د. محمد حمدان، ومسئول لجنة المرأة والطفل في الائتلاف والمحاضرة بالجامعة د. هالة الحرازين.

في بداية اللقاء رحب أ. د صبح بالوفد في رحاب جامعة الأقصى، جامعة الكل الفلسطيني، التي تقدم خدماتها لأكبر شريحة طلابية على مستوى الجامعات الفلسطينية، عوضاً عن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لطلبتها، من مبدأ المسئولية الاجتماعية الموكلة إليها كمؤسسة تعليمية وصرح أكاديمي مميز، يضم العديد من البرامج والتخصصات في فرعي الجامعة بغزة وخانيونس، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون المشترك مع المؤسسات الفلسطينية، لا سيما التي من شأنها خدمة شريحة الشباب.

من جهته شكر السيد/ عريقات إدارة الجامعة على حسن الاستقبال، معبراً عن فخره بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والائتلاف، مشيراً إلى أن ائتلاف الشباب الفلسطيني هو مؤسسة فلسطينية تعمل ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية بتوجهات فخامة رئيس دولة فلسطين السيد/ محمود عباس، مؤكداً في ذات السياق أن الائتلاف بكافة لجانه يعمل من أجل خدمة المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه، آملاً أن يكون هناك تعاون مشترك بين الائتلاف والجامعة في العديد من المجالات الطبية، والمنح الدراسية.